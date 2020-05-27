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Грузия согласилась принять российских специалистов в лаборатории Лугара после заявления МИД РФ

Грузия согласилась принять российских специалистов в лаборатории Лугара после заявления МИД РФ

Руководитель грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе пригласил российских специалистов посетить исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара, пишет "Взгляд".

"Приезжайте, посмотрите. Мы все покажем, мы транспарентны", — заявил он.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность по поводу деятельности лаборатории Лугара, открытой в Грузии под эгидой Пентагона в 2011 году.

"Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), так и по двусторонним каналам", — указали в МИД РФ.

По словам Гамкрелидзе, высказанные российскими дипломатами претензии "политически мотивированы и связаны с партнерством Грузии и США".

"Россия завидует белой завистью, потому что до открытия этой лаборатории в Тбилиси Грузия отправляла некоторые материалы на исследования в Россию", — сказал грузинский чиновник.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что страна "готова еще раз пригласить российских специалистов", но только вместе с представителями других стран. Предыдущее приглашение принять участие в международной экспертной группе, по словам дипломата, было направлено в Москву в 2018 году, и тогда российская сторона "к сожалению, не приняла в этом участие".

Сергей Харламов в своей статье рассказал о причинах, по которым лаборатория Лугара не раз становилась объектом критики.

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По материалам: uposters.ru

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