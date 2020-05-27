Игнатьев против Путина: Экс-глава Чувашии оспорит в суде указ о своей отставке

Вадим Карасев

В Верховном суде РФ зарегистрировано исковое заявление бывшего главы Чувашии Игнатьева, в котором тот оспаривает указ президента о своей отставке, точнее о досрочном прекращении своих обязанностей на посту руководителя республики, сообщает Правда ПФО.

Исковые документы приняты к производству неделю назад (21 мая), слушанье дела назначено на 10 часов утра 30 мая. Ответчик – Владимир Путин.

Напомним, Игнатьев был освобожден от должности в конце января указом президента. Причина – «утрата доверия». Кроме того, он был исключен из «Единой России». По словам многочисленных очевидцев, последние месяцы нахождения на своем посту чиновник вел себя по-хамски. То, что он делал, и что говорил не оставляло для центральной власти иного выхода, коме как снять его с должности.

Так, например, он призвал «мочить» в Чувашии журналистов, особенно заезжих, которые «ничего не смыслят» в ситуации, критикуют местное руководство. Одним из последних его «некрасивых поступков» стало вручение офицеру МЧС ключей от новых служебных автомобилей: Игнатьев поднял ключи высоко над головой и заставил офицера подпрыгивать за ними. Эта сцена была снята на видео и попала в Сеть.