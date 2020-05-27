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IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам

IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома шведская компания IKEA объяснила, почему предлагает украинцам товары по более высоким ценам, чем россиянам. Соответствующую информацию распространило издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании.

Как пишет издание, на российском сайте IKEA матрас "Ховог" стоит почти 3,6 тысячи гривен (в эквиваленте), а на Украине почти вдвое дороже - 6,5 тысячи гривен. Дивен "Фрихетен" в России в пересчете на украинскую валюту стоит 8 тысяч гривен, тогда как в соседней стране - 11 тысяч гривен.

# Россия
По материалам: ria.ru

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