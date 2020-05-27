"Импланты пропотевают и плесневеют": Лера Кудрявцева о последствиях пластики груди

Вадим Карасев

Недавно 49-летней Лере Кудрявцевой пришлось в срочном порядке удалять протекшие импланты из груди. Телеведущая решилась рассказать о последствиях неудачной пластики.

Лера Кудрявцева в декабре призналась, что в свое время увеличила грудь - именно силиконовые импланты и стали причиной того, что телеведущая попала на больничную койку. Удалившая силикон телеведущая призывает женщин внимательно относиться к своему здоровью.



"Любая женщина, идя на операцию, не знает, будет ли у нее все нормально или начнутся осложнения. Ведь импланты в груди и пропотевают, и даже плесневеют", - заявила звезда в прямом эфире в инстаграме.

49-летняя Лера Кудрявцева призналась, что после случившегося с ней несчастья больше не доверяет врачам.

"Это же все бизнес. Женщины должны понимать, что пластическая хирургия очень прибыльна, поэтому перед операцией необходимо внимательно ознакомиться со всем, что пишут авторитетные издания. Врачи вам этого могут не рассказать", - считает телеведущая.

Удалившая силикон телеведущая в интервью для телеканала "МУЗ-ТВ" ранее рассказала о непростой операции.



Это была не просто операция – раскрыли импланты, сняли и все. У меня в одной груди был порван имплант, он растекся, хотя хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц.

Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своем состоянии в клинике. Как выяснилось, чтобы избавить звезду от страшной боли, врачи давали ей сильнодействующие препараты.

Первые три дня в клинике я еще не понимала проблемы, потому что мне кололи обезболивающие в невероятных количествах. А вот когда вышла, было тяжело физически.





Как писал NEWSTES, ранее Лера Кудрявцева показала, как выглядела в 96-м году до пластической операции.