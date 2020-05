Инсайдер рассказал о романе Трэвиса Скотта и Рианны: "Она им воспользовалась"

Вадим Карасев

В 2015 году между Трэвисом Скоттом и Рианной закрутились романтические отношения. Однако предавать их огласке они не хотели, и потому их роман был тайным. Тем не менее шила в мешке, как известно, не утаишь — новости об их отношениях все же просочились в сети. И когда об этом стало известно общественности, рэпер в восторг не пришел. Об этом рассказал блогер Лоуренс Шлоссман в последнем эпизоде подкаста Throwing Fits — именно он и "разоблачил" пару.

Я сообщил новости о нем и Рианне, которые меня просили не сообщать. Это было в 2015-2016 году. Наш редактор сказал мне, что из-за этого отношения Трэвиса и издания (Complex. — Прим. ред.) испортились,

— рассказал он.





Рианна

По его словам, Скотт не хотел огласки по причине того, что Рианна им воспользовалась.

Он не хотел публичности не из-за того, что якобы он ее завоевал, а из-за того, что это она его "поимела",

— заключил он.

В статье Complex за декабрь 2015 — январь 2016 года Шлоссман написал о своем двухчасовом разговоре со Скоттом. Одной из тем, которую они обсуждали, была Рианна, которую рэпер называл своей "музой", а также "вдохновляющей" и "креативной" девушкой.





Трэвис Скотт

С Рианной Трэвис Скотт познакомился на неделе моды в Нью-Йорке в 2013 году. А в 2015 году они вместе работали над ее песней Bitch Better Have My Money. Осенью того же года заговорили об их романе — пару видели вместе на закрытой вечеринке рэпера. Однако официального подтверждения их романа так и не последовало.

В 2017 году Трэвис Скотт стал встречаться с Кайли Дженнер, которая два года назад родила от него дочь. В прошлом году пара объявила о расставании, но они по-прежнему поддерживают хорошие отношения и вместе воспитывают ребенка.





Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми