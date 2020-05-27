Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге

Влада Некрасова

России

ПрезидентВладимир Путин решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник, знакомый с ходом организации мероприятия.

Саммит ШОС планировалось провести 22-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге.

Источник пояснил, что это сделано "в связи с эпидемиологической ситуацией, учитывая, что почти во все государствах-участниках объединения она до конца не урегулирована".





"Более или менее обстановка выправляется в Китае, а в остальных странах болезнь продолжает распространяться. Поэтому признано целесообразным на данном этапе воздержаться от проведения мероприятия до прояснения ситуации, с тем, чтобы и подготовиться соответствующим образом", - добавил собеседник агентства.