Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
Сегодня, 03:14 Влада Некрасова
Президент России Владимир Путин решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник, знакомый с ходом организации мероприятия.
Саммит ШОС планировалось провести 22-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге.
Источник пояснил, что это сделано "в связи с эпидемиологической ситуацией, учитывая, что почти во все государствах-участниках объединения она до конца не урегулирована".
"Более или менее обстановка выправляется в Китае, а в остальных странах болезнь продолжает распространяться. Поэтому признано целесообразным на данном этапе воздержаться от проведения мероприятия до прояснения ситуации, с тем, чтобы и подготовиться соответствующим образом", - добавил собеседник агентства.
По материалам: ria.ru