Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге

Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
Президент России Владимир Путин решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник, знакомый с ходом организации мероприятия.

Саммит ШОС планировалось провести 22-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге.

Источник пояснил, что это сделано "в связи с эпидемиологической ситуацией, учитывая, что почти во все государствах-участниках объединения она до конца не урегулирована".


"Более или менее обстановка выправляется в Китае, а в остальных странах болезнь продолжает распространяться. Поэтому признано целесообразным на данном этапе воздержаться от проведения мероприятия до прояснения ситуации, с тем, чтобы и подготовиться соответствующим образом", - добавил собеседник агентства.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Пригожин назвал условие для прощения Шнурова
Пригожин назвал условие для прощения Шнурова
Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания
Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
Астропрогноз на июнь 2020 года
Астропрогноз на июнь 2020 года
Трампа обвинили в публикации недостоверной информации в Twitter
Трампа обвинили в публикации недостоверной информации в Twitter
В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19
В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
Трамп обещает Китаю «нечто мощное» в ответ на действия в отношении Гонконга
Трамп обещает Китаю «нечто мощное» в ответ на действия в отношении

Топ на сегодня

В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели Малибу"
Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели
Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового кабмина
Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового

Еще по теме

СМИ связали отмену Путиным поездок в регионы с ситуацией в Турции и Абхазии
Президент Сербии откроет почетное консульство в Петербурге 12 октября
Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году из Челябинска в Петербург
Источник: Лавров и Керри могут встретиться на полях саммита АТЭС в ноябре