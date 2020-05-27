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Япония вложилась в энергетическую революцию

Япония вложилась в энергетическую революциюФото: Globallookpress.com

Японская компания по добыче сжиженного природного газа (СПГ) Tokyo Gas Co инвестировала более 22 миллионов долларов в развитие ветрогенераторов на плавающей платформе. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот шаг — еще одно свидетельство грядущей революции в сфере энергетики: все больше компаний, добывающих ископаемое топливо, делают выбор в пользу низкоуглеродного развития бизнеса. Денежные средства были вложены в корпорацию Principle Power Inc — поставщика инновационных технологий на энергетическом рынке.

Ветровые электростанции позволяют наиболее эффективным способом производить возобновляемую энергию, они пользуются спросом в Японии, Китае и США. Однако участки моря с большой глубиной препятствуют строительству обычных шельфовых электростанций. Разработка плавающих ветрогенераторов позволяет решить эту проблему.

Модернизацию промышленного сектора с использованием зеленых технологий также проводят в скандинавских странах. Так, ранее в мае стало известно, что Дания намерена построить два гигантских искусственных острова и разместить на них ветровые электростанции в рамках своей программы по борьбе с изменениями климата. Острова появятся в Северном и Балтийском морях.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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