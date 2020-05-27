Экс-губернатор Иркутской области захотел вновь ее возглавить

Анастасия Иванова

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко впервые после ухода со своего поста сообщил, что собирается участвовать в выборах главы Приангарья в сентябре 2020 года.

После отставки с поста губернатора коммуниста Левченко в декабре 2019 года временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев. Неделю назад он сообщил, что принял решение участвовать в выборах главы региона. До назначения он работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Выборы губернатора Приангарья должны пройти в сентябре 2020 года.

"Мое заявление о готовности участвовать в выборах губернатора Иркутской области вызвало... много шума. Хотя впервые я сказал, что пойду на выборы 2020 года, еще в сентябре 2018 года. Моя отставка в декабре 2019-го была вынужденным шагом, совершенным под большим давлением. Каждый раз, когда меня спрашивали журналисты, я говорил, что я собираюсь баллотироваться на новый срок", - написал Левченко в своем Telegram-канале.

"Но обстановка в стране и области изменилась. Больше нет тех факторов, которые стали для меня решающими и заставили написать заявление об отставке. Я не могу оставаться равнодушным и безучастным. В условиях нарастающего по всей стране социально-экономического кризиса нужна команда, которая работает и не боится ответственности. Нужно возвращать область на путь развития и управляемости", - добавил экс-глава Иркутской области.

На прошлой неделе депутаты законодательного собрания Приангарья одобрили законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.

По данным областного избиркома на 1 января 2020 года, в области зарегистрированы 1 861 205 избирателей.