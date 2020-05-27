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Эксперты закончили исследовать коллекцию Гурлитта

Эксперты закончили исследовать коллекцию Гурлитта
. Эксперты официально закончили работать над исследованием коллекции Гурлитта, сообщает Swissinfo.

Определить кому ранее принадлежали 1000 из примерно 1500 картин в ее составе, оказалось невозможно.

"Осталось еще много темных пятен", — пояснил историк искусства Гильберт Лупфер, директор Немецкого фонда утраченного искусства (The German Art Lost Foundation) в Магдебурге, специалисты которого с 2016 пытаются определить, как картины попали в знаменитую коллекцию Корнелиуса Гурлитта (1932-2014).


Собрание нашли случайно в 2012 году через 15 месяцев после того, как сотрудники немецкой таможни обнаружили у 77-летнего Гурлитта девять тысяч евро наличными (чуть меньше разрешенной суммы в десять тысяч).

Тогда немецкие власти, подозревая, что он уклоняется от уплаты налогов, приняли решение обыскать его квартиру. В ней были обнаружены полотна Пикассо, Ренуара и Матисса, стоимость которых составляет миллионы евро. Многие из них считались утраченными в годы войны.


Корнелиус унаследовал коллекцию от отца Хиндельбрандта Гурлитта (1895-1956), который был одним из официальных арт-дилеров Гитлера.

"Мы исчерпали все возможности и исследовали все, что могли", — заверил Лупфер.

Только 14 работ таких художников как Поль Синьяк, Макс Либерман, Анри Матисс, Тома Кутюр и Адольф фон Менцель были официально признаны похищенными и возвращены законным владельцам.

Корнелиус Гурлитт, скончавшийся 6 мая 2014 года, завещал свою коллекцию Музею изобразительных искусств Берна (Швейцария). По договоренности с Берлином решено было проводить исследование происхождения картин в Германии.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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