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Кадыров передал десять современных реанимобилей больницам Чечни

Кадыров передал десять современных реанимобилей больницам Чечни

РОФ им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приобрёл ещё десять автомобилей класса "С" для центральных районных больниц 9-и районов Чеченской Республики и города Аргуна. Об этом рассказал президент ЧР Рамзан Кадыров.

В церемонии вручения специального медтранспорта в Грозном лично участвовал сам Кадыров, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, глава Минздрава Эльхан Сулейманов, муфтий Салах Межиев и другие.

Глава Чечни отметил, что новые автомобили станут отличной помощью для больниц Чечни.

По словам Кадырова, кроме оснащения реанимобилей „Газель“самым современным оборудованием, предусмотрена также возможность проведения мониторинга тяжёлых больных на догоспитальном этапе.

РОФ ранее уже передал более сорока специализированных автомобилей  класса "В" и "С" Республиканской станции скорой медицинской помощи, сообщает официальный портал президента Чечни.

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По материалам: u-f.ru

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