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Как день недели, в который вы родились, влияет на вашу судьбу и характер

Как день недели, в который вы родились, влияет на вашу судьбу и характер

У каждого дня недели есть своя неповторимая энергетика, которая наделяет новорожденного особой силой, определенными слабостями и чертами характера.

Если вы хотите узнать свое будущее другими способами, то у вас будет большой выбор. На судьбу человека влияют его дата рождения и имя. Характер его можно выяснить при помощи его любимого цвета или цвета его глаз. Все это будет полезно также на первых порах в отношениях или дружбе.


Понедельник

В понедельник обычно рождаются люди с очень сильным характером. Их сложно сломить, заставить изменить свое мнение. Они обладают непробиваемой аурой и отличной защитой от сглаза, порчи и негативного влияния.

В любви такие люди не всегда успешны. Они типичные однолюбы, но не держатся за отношения так, как другие. Им важно, чтобы в любви и дружбе была гармония, без которой они не желают с человеком иметь ничего общего. Люди понедельника не ругаются и не выясняют отношения. Их судьба — либо полное одиночество, либо любовь на всю жизнь.

Вторник


Люди, рожденные в этот день, очень общительны, открыты, у них огромное количество энергии, которую они вкладывают в дела очень грамотно. Они умеют планировать дела и умело распоряжаются финансами.

В целом судьба этих людей часто складывается крайне успешно, причем как в любви, так и в работе. У них отличное чувство юмора, яркий характер, но они редко умеют хранить секреты и бывают ветреными.

Среда

Люди, рожденные в среду, очень стабильны и предприимчивы. Им везет в сфере финансов и в работе. Они добиваются успеха в жизни очень быстро, потому что понимают, что им нужно по жизни.

Общаться с людьми, рожденными в этот день недели бывает непросто, поэтому у них мало друзей и им сложно найти вторую половинку. Именно поэтому их часто ждет судьба очень успешного трудоголика-одиночки.

Четверг


Этих людей эксперты сайта dailyhoro.ru считают одними из самых удачливых. Рожденные в четверг на шаг впереди остальных, потому что Вселенная наделяет их мощной интуицией и неординарным умом.

Эти люди могут быть одинаково успешными как в любви, так и в работе. Их жизнь часто насыщена интересными событиями, поэтому они никогда не скучают. У них много друзей и товарищей.

Пятница

Эксперты советуют рожденным в пятницу из-за их доверчивости чаще пользоваться оберегами от чужого негатива. Они крайне плохо разбираются в людях. Из-за этого им стоит быть осмотрительнее в рабочих коллективах или при создании новых отношений.

Также рожденным в этот день недели бывает сложно настроиться на деловой лад. Это люди, которым нужна мотивация, цель в жизни. Если целей нет, они теряют удачу, которая им так нужна. Всем рожденным в пятницу лучше держаться ближе к тем, кто проверен временем и заслуживает доверия.

Суббота

Людям субботы Вселенная дарит сильный и независимый характер, обаяние и лидерские качества. Это самолюбивые личности, но у них все равно много друзей, потому что они обладают высоким уровнем эмпатии и общей чувствительности.

Также эксперты отмечают, что эти люди могут предсказывать будущее. Это становится возможным благодаря мощному шестому чувству. Судьба рожденных в субботу в большинстве случаев крутится вокруг успешного саморазвития и осознания своего места в этом мире. Это прекрасные психологи и очень мудрые от природы люди.

Воскресенье


Воскресные люди наиболее развиты духовно. Они на подсознательном уровне с самого детства понимают, что хорошо, а что плохо. У них есть дар обучения других важным вещам, передачи знаний. Из них получаются отличные менторы и наставники.

Всем, кто рожден в воскресенье, удается принимать судьбу такой, какая она есть, но они не упускают возможности ее изменить. Зачастую это очень религиозные люди или люди, верящие в приметы, в карму. Импульсивность — один из немногих их недостатков.

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По материалам: dailyhoro.ru

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