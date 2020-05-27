Картины с загадкой, за которые на аукционах отдали миллионы

Алексей Вольцев

"Спаситель мира" Леонардо да Винчи, 450 миллионов долларов

Вчера в онлайне открылись русские торги Sotheby’s, 1 июля начнется аналогичный аукцион у Christie's. Не отстает и Phillips, запланировавший крупные продажи произведений современного искусства на июнь. И все же на экране редко кипят такие же страсти, как в зале, где едва заметное движение брови может означать повышение ставки на миллион. О больших удачах аукционных домов в офлайне, громких, порой спорных продажах — в материале РИА Новости.

В истории самого дорогого произведения искусства в мире тайн хватает. Хотя некоторые эксперты сомневаются в том, что это действительно Леонардо, в ноябре 2017 года картина ушла с молотка почти за полмиллиарда долларов.

"Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" Фрэнсиса Бэкона, 142,4 миллиона долларов

вызвало недовольство — ведь если это и правда Леонардо да Винчи, зачем его прятать?

На триптихе Бэкона изображен его друг Люсьен Фрейд, внук знаменитого психоаналитика. Художники были очень близки, пропадали в лондонских пабах и кафе и даже вместе выставлялись на Венецианской биеннале, а потом разругались. Портрет создан с фотографий — Бэкон принципиально не писал с натуры — в Королевском колледже искусств.

В середине 1970-х три части работы приобрели разные покупатели, полотна разъехались в Рим, Париж и Японию. Такая разлука очень расстроила Бэкона, впрочем, спустя несколько лет картинам удалось воссоединиться. В 2013 году триптих продали на Christie's за рекордную для открытых аукционов сумму — 142,4 миллиона долларов. Из шестиминутной битвы победительницей вышла американка Элейн Уинн, совладелица сети казино.

"Номер 5, 1948" Джексона Поллока, 140 миллионов долларов

Работу абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока в 2006 году у аукционного дома Sotheby's в частном порядке приобрел мексиканский миллиардер Дэвид Мартинес — и долгое время она считалась самой дорогой картиной в мире, уступив этот титул лишь в 2011-м "Игрокам в карты" Поля Сезанна.

Прежним владельцем масштабного полотна, квадратный метр которого, если подсчитать, стоит более 47 миллионов долларов, был один из основателей кинокомпании DreamWorks Дэвид Геффен. А первым — художник и торговец произведениями искусства Алонсо Ассорио: вопреки протестам своего делового партнера, покрутившего пальцем у виска, он отдал за картину полторы тысячи долларов.

При транспортировке полотно повредили. Автор предложил Ассорио его восстановить, но в результате полностью переписал, надеясь, что владелец не заметит подлога. Так и случилось, ведь композиции Поллока предельно абстрактны: он обходился без традиционного мольберта и эскизов не делал, практикуя "живопись действия". Художник расстилал на полу лист фиброкартона и совершал вокруг него что-то вроде ритуального танца, капая вязкими красками с кистей и шприцев, за что получил прозвище "Джек Разбрызгиватель".

"Супрематическая композиция" Казимира Малевича, 85,8 миллиона долларов

Полотно 1916 года считается самым дорогим произведением русского искусства, проданным на открытых торгах. О его судьбе, которая, кстати, известна в деталях, можно снять фильм. В 1927 году остро нуждающийся в деньгах Малевич лично привез картину вместе с другими работами на выставку в Германию — он так отчаянно отпрашивался у советского правительства, что даже намеревался пойти в Европу пешком (но командировочные ему все же выдали). Отправляясь домой, художник оставил картины на хранении у архитектора Хуго Хэринга, но так и не вернулся за ними.

В итоге часть собрания из Германии тайком в Америку вывез куратор Нью-Йоркского музея современного искусства, спрятав в зонтике. "Супрематическая композиция" хранилась у Хэринга, после его смерти досталась амстердамскому Стеделик-музею, у которого в 2000-х картину отсудили наследники Малевича. Вскоре они выставили ее на аукцион, выручив 60 миллионов. В свою очередь, два года назад тот неизвестный покупатель решил перепродать картину уже почти за 86 миллионов.

"Портрет доктора Гаше" Винсента Ван Гога, 82,5 миллиона долларов

Как и многие работы Ван Гога, эта существует в нескольких вариантах: в данном случае их два, и второй (на фото) находится в парижском музее Орсе. А первый, который унаследовала сестра художника, попал в коллекцию Штеделевского музея во Франкфурте-на-Майне. Оттуда его исключили нацисты, посчитав "дегенеративным искусством". И якобы сам Герман Геринг перепродал холст частному арт-дилеру.

В 1990 году за рекордную для тех лет сумму — 82,5 миллиона долларов — "Доктора" приобрел 74-летний магнат Рёэй Сайто, тогда — самый богатый японец в мире. А затем заявил, что завещал кремировать картину вместе с ним. Разразился скандал, и эксцентричный миллионер был вынужден отказаться от своей затеи.

В 1996 году, после смерти Сайто, портрет вроде был продали международному инвестиционному фонду, но дальнейшая его судьба неизвестна. Говорят, что желание бизнесмена, которого при жизни за сложный характер называли "диким", все-таки исполнили. Есть и еще более интригующая теория: доктор Гаше был не только лечащим врачом Ван Гога, но и талантливым художником, и, возможно, это и вовсе автопортрет.

"Портрет Анхеля Фернандеса де Сото" Пабло Пикассо, 51,9 миллиона долларов

Картину из коллекции британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера в 2006 году отозвали за три дня до начала Christie’s из-за иска наследника бывшего владельца. Он утверждал, что нацисты вынудили его дядю продать портрет в 1934-м. Претензии посчитали необоснованными, но от участия в аукционе пришлось отказаться, хотя картину успели повозить по закрытым "смотринам", она была и в Москве. Через четыре года работа все-таки оказалась на торгах, где ушла почти за 52 миллиона долларов, не достигнув верхней границы эстимейта, хотя на рекорд очень рассчитывали.

"Любитель абсента", как еще называют портрет, относится к "голубому периоду" художника. С Анхелем де Сото Пикассо познакомился в 1899 году в кафе "Четыре кота", центре притяжения парижской богемы. Неразлучные друзья даже делили пару перчаток на двоих, надевая по одной на руку. Анхель погиб на гражданской войне в Испании.

"Девочка с шаром" Бэнкси, 1,4 миллиона долларов

Это далеко не самая дорогая картина, купленная на открытых торгах, однако ее продажа в 2018 году произвела сенсацию. С последним ударом молотка раздался звук встроенного в раму шредера, и произведение эффектно самоуничтожилось.

Автор, загадочный граффити-художник, оберегающий анонимность, якобы присутствовал в зале и лично наблюдал за происходящим. Еще больший восторг публики вызвало заявление покупательницы, решившей в итоге все равно заплатить почти 1,5 миллиона долларов за работу, которая в измельченном виде была переименована художником в "Любовь в мусорной корзине". В Sotheby's поспешили заверить, что для них устроенное на торгах шоу тоже стало полной неожиданностью.