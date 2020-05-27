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Кейт Миддлтон в ярости от увеличения своих обязанностей после отставки Меган Маркл и принца Гарри: "Она истощена"

Кейт Миддлтон в ярости от увеличения своих обязанностей после отставки Меган Маркл и принца Гарри: "Она истощена"

38-летние Кейт Миддлтон и Меган Маркл теперь далеки друг от друга, но информационная война между ними продолжается. В прессе регулярно появляются инсайдерские сведения то из одного, то из другого "лагеря". Журнал Tatler опубликовал мнение источников в королевской семье, которые уверены, что герцог и герцогиня Сассекские поступили крайне эгоистично, отказавшись от обязанностей старших представителей семьи.

По словам анонимного источника, герцогиня Кембриджская сейчас чувствует себя "истощенной и пойманной в ловушку", так как после ухода Меган и Гарри на нее и принца Уильяма легла дополнительная нагрузка. Список официальных обязанностей герцога и герцогини Кембриджских увеличился, из-за чего они якобы не могут уделять своим детям того внимания, которое бы им хотелось уделять.


Кейт Миддлтон и принц Уильям Уильям и Кэтрин действительно хотели в воспитании детей быть практиками. А Сассексы фактически заставили их бросить детей на произвол судьбы,— сказал журналу Tatler источник из окружения принца Уильяма и герцогини Кэтрин.


Меган Маркл

Инсайдер назвал Меган и Гарри эгоистами и предположил, что их отставка сильно повлияет на жизнь семьи Кембриджей.

Кейт в ярости из-за увеличившейся нагрузки. Конечно, она улыбается, но не хочет этого. Она по-прежнему работает с полной отдачей, как главное ответственное лицо, которое постоянно должно быть на виду и не может позволить себе лишний выходной,— рассказал журналу один из неназванных друзей герцогини Кейт.


Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл, Кейт Миддлтон

Другие информаторы вспоминают, как начали портиться ее отношения с Меган Маркл в 2018 году. По словам инсайдера, Кейт пыталась убедить ее не отступать от королевского протокола на свадьбе с принцем Гарри в мае.Стояла жаркая погода. Вероятно, между Кейт и Меган разгорелся спор о том, нужно ли подружкам невесты надевать колготки или нет. Кейт считала, что от них нельзя отказаться, так как необходимо следовать протоколу. А Меган не хотела,— сообщил анонимный информатор.


Разногласий между женами принцев, похоже, действительно было немало. Ранее пресса сообщала о том, что герцогиня Кембриджская сделала Меган Маркл замечание из-за ее якобы высокомерного обращения с персоналом Кенсингтонского дворца.

Описывая характер супруги принца Уильяма, инсайдеры отмечают, что Кейт обладает чертами, помогающими ей выживать в королевской семье: у нее безупречные манеры, и она умеет быть непроницаемой. По словам ее окружения, она берет пример с королевы Елизаветы II и осознает величие своего будущего положения — быть женой короля.

Кенсингтонский дворец отреагировал на публикацию в Tatler — представители герцога и герцогини Кембриджских заявили, что статья содержит ряд искажений и неточностей.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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