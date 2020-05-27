Комаровский рассказал, чем опасен длительный карантин для людей

Вадим Карасев

Врач-педиатр Евгений Комаровский высказал свое опасение по поводу принятых мер, связанных с коронавирусом. Конкретно известный телеведущий переживает из-за длительного карантина, когда люди не имеют возможности общаться и вести привычный образ жизни.

Комаровский утверждает, что чем дольше будет продолжаться карантин, тем меньше шансов у населения выработать в ближайшее время иммунитет к COVID-19. По мнению эксперта, рано или поздно приблизительно 70% населения перенесут данное заболевание. А это будет означать, что большинство перестанет воспринимать коронавирус, пишет «Московский Комсомолец», ссылаясь на высказывание самого врача.

Также Евгений Комаровский отметил ситуацию с приостановленной вакцинацией детей по другим вирусным заболеваниям. Он заявил, что отказ от прививок на период пандемии грозит в дальнейшем возможным всплеском таких болезней, как коклюш, корь, дифтерия.

В целом врач-педиатр считает, что жесткие рамки, введенные властями, относительно, например, авиасообщений между странами, существенно снижает шансы на скорейшую победу над коронавирусом.

Читайте также: Доктор Комаровский объяснил, почему одни переносят коронавирус бессимптомно, а другие «жёстко» болеютДоктор Мясников: мыть руки каждый день антибактериальным мылом вредноВ Саянске, отказавшемся от карантина, не выявлено ни одного случая заражения COVID-19