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Комаровский рассказал, чем опасен длительный карантин для людей

Комаровский рассказал, чем опасен длительный карантин для людей

Врач-педиатр Евгений Комаровский высказал свое опасение по поводу принятых мер, связанных с коронавирусом. Конкретно известный телеведущий переживает из-за длительного карантина, когда люди не имеют возможности общаться и вести привычный образ жизни.

Комаровский утверждает, что чем дольше будет продолжаться карантин, тем меньше шансов у населения выработать в ближайшее время иммунитет к COVID-19. По мнению эксперта, рано или поздно приблизительно 70% населения перенесут данное заболевание. А это будет означать, что большинство перестанет воспринимать коронавирус, пишет «Московский Комсомолец», ссылаясь на высказывание самого врача.

Также Евгений Комаровский отметил ситуацию с приостановленной вакцинацией детей по другим вирусным заболеваниям. Он заявил, что отказ от прививок на период пандемии грозит в дальнейшем возможным всплеском таких болезней, как коклюш, корь, дифтерия.

В целом врач-педиатр считает, что жесткие рамки, введенные властями, относительно, например, авиасообщений между странами, существенно снижает шансы на скорейшую победу над коронавирусом.

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По материалам: u-f.ru

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