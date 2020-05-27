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Ксавье Р. Роле переизбран председателем Совета директоров ФосАгро

Ксавье Р. Роле переизбран председателем Совета директоров ФосАгро
Совет директоров одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений ПАО "ФосАгро" на первом заседании после годового собрания акционеров переизбрал своим председателем независимого директора Ксавье Р. Роле, Заместителем председателя Совета директоров переизбран вице-президент Российского Союза Химиков Андрей Г. Гурьев, сообщает пресс-служба компании.

На заседании были утверждены руководство и персональный состав комитетов Совета директоров компании.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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