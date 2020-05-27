Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавирусаФото: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Курильщики более склоны к тяжелой форме протекания коронавирусной инфекции, чем остальные. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что легкие курильщиков уже повреждены, и поэтому для них риск тяжелого течения болезни выше. Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот.

Роспотребнадзор призывает всех граждан отказаться от курения и обезопасить себя и своих близких, так как вдыхание вторичного табачного дыма также негативно влияет на организм.

По данным Роспотребнадзора, 27 процентов населения Европейского региона страны употребляют табак. Более 35 процентов курящих — мужчины.

Ранее член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова предрекла, что российские курильщики после пандемии коронавируса начнут массово отказываться от пагубной привычки. По ее словам, легкие курильщиков ослаблены, слизистые рыхлые — вирус на них хорошо садится, развивается, и возникает много различных осложнений.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Народные приметы на июнь 2020 года
Народные приметы на июнь 2020 года
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения
Участник телешоу показал пораженное шрамами после мощного удара током тело
Участник телешоу показал пораженное шрамами после мощного удара током
Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+
Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Титов назвал регионы с наибольшим давлением на бизнес
Титов назвал регионы с наибольшим давлением на бизнес
Угрозы США санкциями «Северному потоку-2» сочли дискриминацией еврокомпаний
Угрозы США санкциями «Северному потоку-2» сочли дискриминацией
Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop
Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop
Глава Минздрава Украины сообщил, когда полноценно могут заработать рестораны
Глава Минздрава Украины сообщил, когда полноценно могут заработать
В Крыму прогнозируют снижение цен на отдых
В Крыму прогнозируют снижение цен на отдых
Пентагон опроверг нападение на американских военных в Сирии
Пентагон опроверг нападение на американских военных в Сирии
Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о чипировании
Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о

Топ на сегодня

МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды в Крыму
Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды

Еще по теме

Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после пандемии
Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и смерти при коронавирусе
ВОЗ: В мире с 2000 года значительно снизилось потребление табака
Медики рассказали об особенностях COVID-19 у курильщиков