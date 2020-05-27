Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Вадим Карасев

Фото: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Курильщики более склоны к тяжелой форме протекания коронавирусной инфекции, чем остальные. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что легкие курильщиков уже повреждены, и поэтому для них риск тяжелого течения болезни выше. Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот.

Роспотребнадзор призывает всех граждан отказаться от курения и обезопасить себя и своих близких, так как вдыхание вторичного табачного дыма также негативно влияет на организм.

По данным Роспотребнадзора, 27 процентов населения Европейского региона страны употребляют табак. Более 35 процентов курящих — мужчины.

Ранее член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова предрекла, что российские курильщики после пандемии коронавируса начнут массово отказываться от пагубной привычки. По ее словам, легкие курильщиков ослаблены, слизистые рыхлые — вирус на них хорошо садится, развивается, и возникает много различных осложнений.