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Леди Гага и Ариана Гранде примерили образы ведущих прогноза погоды в новом видео

Леди Гага и Ариана Гранде примерили образы ведущих прогноза погоды в новом видео

В конце этой недели состоится релиз шестого студийного альбома Chromatica 34-летней Леди Гаги — певица должна была выпустить его еще в апреле, но отложила выход пластинки из-за пандемии. Над композициями альбома вместе с ней поработали несколько других звезд, среди которых оказалась 26-летняя Ариана Гранде.

Вместе они записали сингл Rain On Me, выпущенный несколько дней назад, и в честь этого события сняли забавное видео, устроив потоп в своих домах. Певицы примерили образы ведущих телепередач о городе и с зонтами в руках рассказали о ливнях в Лос-Анджелесе и Беверли-Хиллз.


Дождь поливает меня, цунами! Вода похожа на печать, но люди все равно продолжают свое движение,— отрапортовала Ариана, цитируя строчки из песни Rain On Me.

Rain On Me — второй выпущенный сингл с нового альбома Леди Гаги. В начале года она выпустила композицию Stupid Love.


Леди Гага



Ариана Гранде
# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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