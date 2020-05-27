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Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop

Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop
. В июне звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, которая продюсирует группу BTS, проведет шоу уже прошедших кастинг талантов, по результатам которого выберут следующих суперзвезд K-pop, сообщает South China Morning Post.

Подготовка к этому конкурсу под названием I-Land ведется уже почти три года, бюджет составляет чуть более 16 миллионов долларов. Победители образуют новую группу.

Прослушивания прошли в марте прошлого года в Сеуле, США, Японии с других странах. В них могли участвовать юноши, родившиеся в период между 1997 и 2008 годами.


Ведущим шоу, для которого был построен специальный комплекс, будет популярный актер южнокорейского телевидения Нам Гун Мин, а в роли наставников выступят певец K-Pop по прозвищу Rain и рэпер Zico.


Конкурс I-Land начнется 26 июня, его будут показывать на южнокорейском музыкальном канале Mnet.

В прошлом году Big Hit Entertainment сообщал о намерении снять сериал по "вселенной BTS", в котором будет рассказываться про всех участников группы и про то, как они впервые встретились. Представители Big Hit Entertainment предупредили заранее, что в шоу будут принимать участие актеры, сами члены группы не будут в нем сниматься. Релиз запланирован на вторую половину 2020 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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