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Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Летчик-испытатель Анатолий Андронов прокомментировал перехват американского самолета российскими Су-35.

Андронов отметил, что, судя по имеющейся видеозаписи инцидента, подобное расстояние для истребителя не является опасным, поскольку самолет легко может совершать маневры и продолжать безопасный полет при таком сближении.

По его словам, произошедшее даже трудно назвать перехватом, поскольку это подразумевает действия, совершаемые командирами самолета, принуждающие перехваченный борт к каким-либо действиям.


"Вечерней Москве".

Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США сообщила, что накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по мнению ВМС США, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".

# Россия
По материалам: ria.ru

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