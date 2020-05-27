Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Лидия Мартынова

Летчик-испытатель Анатолий Андронов прокомментировал перехват американского самолета российскими Су-35.

Андронов отметил, что, судя по имеющейся видеозаписи инцидента, подобное расстояние для истребителя не является опасным, поскольку самолет легко может совершать маневры и продолжать безопасный полет при таком сближении.

По его словам, произошедшее даже трудно назвать перехватом, поскольку это подразумевает действия, совершаемые командирами самолета, принуждающие перехваченный борт к каким-либо действиям.

"Вечерней Москве".

Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США сообщила, что накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по мнению ВМС США, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".