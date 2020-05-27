ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии

Алексей Вольцев

Ливийская национальная армия (ЛНА) находит странными заявления американских военных о том, что в Ливию якобы прибыли российские военные самолеты, об этом во вторник вечером в эфире телеканала "Аль-Арабия" заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) во вторник выпустило релиз, в котором утверждает, что в Ливию якобы прибыли российские боевые самолеты для поддержки Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

"Мы находим странными подобные заявления, в которых упоминается о повышении боеготовности армии, о том, что у нас российские самолеты различных видов… также находим странным то, что в этих сообщениях не говорится о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции", - сказал аль-Мисмари.

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в участии в ливийском конфликте, называя голословными утверждения о том, что там якобы присутствуют российские наемники, при этом Москва выступает за мирное урегулирование ситуации в этой африканской стране и поддерживает контакты с обеими противоборствующими сторонами.