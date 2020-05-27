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Лукашенко посоветовали остаться «со свинками и коровками»

Лукашенко посоветовали остаться «со свинками и коровками»

Александра Лукашенко нужно оставить в истории — там, где он находится. Об этом заявил бизнесмен и экс-директор белорусского Парка высоких технологий, Валерий Цепкало во время встречи со своей инициативной группой по выдвижению в кандидаты на пост президента Белоруссии.

«Я считаю, что мы должны просто перевернуть страницу и оставить Лукашенко там, где он находится. А именно — в истории, в этих традиционных сельских укладах, в том, что ему нравится: свинки там, коровки, экологически чистое молоко. Арбузы он собирает, по 4 мешка картошки в Кремль приносит. Ради бога, пусть этим занимается в одной из резиденций. Пусть живет этим, потому что видно же, что он делает это с огромным азартом. А мы поведем Белоруссию вперед — в будущее», — сказал он, отвечая на вопрос о гарантиях первому президенту страны.

Напомним, очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. В настоящее время идет сбор подписей за выдвижение кандидатов на пост главы государства. Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. Ранее стало известно, что председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич решил отказаться от предвыборной гонки и призвал всех голосовать за Александра Лукашенко.

«Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы. Все кандидаты, которые остались, кроме действующего президента, они все выступают за слом страны. Нам не нужен Порошенко (бывший президент Украины Петр Порошенко. — ИА Newstes) , нам не нужен бывший чиновник, нам не нужны те, кто бегает по улицам и предлагает отнять и поделить. Мы не поддерживаем революцию, революция — всегда кровь. Действующий президент — единственный гарант единства страны», — сказал он.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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