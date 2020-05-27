Лунный день сегодня 27 мая 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика крайне изменчива, поэтому важно отслеживать ее каждый день. Лунный календарь станет для вас идеальным источником информации. Советы астрологов подскажут, что можно сегодня делать, а что стоит отложить на потом.

Это будет крайне позитивный и созидательный день, в который можно без особых проблем преуспеть практически в любой из сфер жизни. Самое главное — избегать опасных людей, которые являются источниками проблем. Чтобы понять, кто опасен, а кто нет, помните о признаках положительной и отрицательной энергетики человека.

Фаза Луны: начинается 6 лунный день. Растущая Луна переходит в Знак Льва. Это значит, что у руля сегодня будет стихия Огня, которая прекрасно сочетается с фазой роста. Этот будний день будет идеальным для работы, домашних дел и любимых хобби.

Магнитные бури 27 мая: магнитных бурь сегодня не ожидается, так что можно спокойно выполнять любые дела и не бояться проблем со здоровьем.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

работа, финансовые дела, покупки;физическая активность;творчество;любовь и романтика;знакомства.лень и бездействие;переутомление;агрессия.

Дома стоит браться за все, что вы планировали уже кучу времени, но постоянно откладывали на потом. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют не откладывать уборку. Бездействие может негативно сказаться на настроении и удаче, причем не только сегодня, но в будущем.

Что надеть сегодня

В этот день полезно будет надевать что-то яркое, под стать энергии стихии Огня. Это может быть одежда красного или оранжевого цвета. Красная поможет в поисках мотивации и сил, а оранжевая — разнообразить мысли, чувства, поднимет настроение. Не забывайте разбавлять яркость строгостью черного цвета, чтобы не терять концентрации.

Из камней-талисманов сегодня полезно будет брать с собой или надевать на себя цитрин, гранат, янтарь. Цитрин поможет в восполнении запаса сил, гранат станет помощником в любви, а янтарь не позволит бросить начатые дела и потерять веру в себя. Выберите тот камень, который подходит вам больше всего. Утром это может быть один минерал, а вечером — другой.

Финансы и работа в 6 лунный день

С финансовой точки зрения сегодняшний день просто идеален. Лев и растущая Луна помогут вам преуспеть в делах, покупках, принятии важных решений. Это прекрасное время для людей, которые занимают высокие должности и имеют большой штат подчиненных. Луна поможет обрести или усилить лидерские качества.





Большая удача ожидает тех, кто занят в сфере услуг. Общение с клиентами будет проходить более продуктивно. Самое главное — не торопиться, чтобы лучше разобраться в нуждах человека. Творческим личностям желательно искать решение задач в нескольких плоскостях, предоставляя начальству или заказчикам не одно, а сразу несколько возможных решений.

Любовь и отношения 27 мая

Эта среда может стать отправной точкой в бурном романе. После работы можно пойти на свидание с тем, кто вам нравится. Астрологи отмечают, что многие в этот день смогут найти вторую половинку или как минимум человека, с которым можно пофлиртовать и завести кратковременный роман.

День будет удачен и для домашних посиделок с родными и друзьями. Если после работы останутся силы и желание, можно отлично повеселиться. Если нет — стоит посвятить вечер уединению и релаксации. Луна во Льве предоставляет вам выбор во всем.

Настроение и здоровье по лунному календарю

После работы можно отправиться в спортзал или пойти на пробежку. В такие дни полезно заниматься спортом, быть в движении. Лучше не унывать, не думать об усталости и фокусироваться на самом важном.

Старайтесь не ждать у моря погоды, ведь никто кроме вас самих не сможет сделать вас счастливыми. Стройте планы, воплощайте их в жизнь и не фокусируйтесь на негативе. Это прекрасный день для активности.