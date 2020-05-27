Лунный календарь комнатных растений на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Уход за комнатными цветами летом обязателен, ведь растения начинают активно расти, цвести и размножаться. С лунным календарем каждый сможет выбрать наиболее благоприятное время для того, чтобы позаботиться о своих любимцах в июне 2020 года.

Каждое растение требует особого ухода, поэтому цветоводы точно знают о том, когда можно и нельзя пересаживать определенные виды комнатных цветов. Кроме этого эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на вооружение лунный календарь, чтобы определить оптимальное время для разного рода работ в домашнем саду и не тревожить растения в неблагоприятные для этого дни.

Уход за комнатными цветами в июне

3, 4 июня: рост Луны в созвездии Скорпиона позволяет заниматься посадкой новых растений, а также уходом за домашним садом. В эти дни цветы пересаживать не стоит из-за вероятности повредить корневую систему и занести инфекцию.

5, 6 июня: под влиянием Полной Луны в Стрельце 5 числа можно смело высаживать растения, чтобы добиться от них скорого цветения. На убывающей Луне корни лучше не трогать, поэтому рыхлить почву, заниматься пересадками и чрезмерно поливать цветы не стоит.

7, 8 июня: убывающая Луна в Козероге — не время для работы с корнями растений. В эти дни можно приобрести новых питомцев, но повременить с пересадкой, занявшись подготовкой плодородной почвы.

9, 10 и 11 июня: три дня убывающее ночное светило проведет в Близнецах. Под влиянием этого созвездия работают с отмершими частями растений, пропалывают посадки, обрабатывают цветы от вредителей.

14, 15 и 16 июня: Луна в неплодородном Овне — время работы не с растениями, а с почвой. В эти дни можно бережно прорыхлить грунт, заготовить новую плодородную смесь, обработать цветы от паразитов, а также присмотреть себе в коллекцию новые растения, которые помогут сохранить в доме уют и гармонию.

19, 20 июня: перед Новолунием Луна будет в Близнецах. Влияние этого созвездия позволяет ухаживать за растениями, однако пересаживать их не стоит, чтобы ненароком не повредить хрупкие корни.

24, 25 июня: рост Луны во Льве — время для отдыха. Неплодородное созвездие не помогает растениям развиваться, и их стоит оставить в покое, не забыв полить цветы, требующие частого увлажнения почвы.

26, 27 июня: рост Луны в Деве — лучшее время для посадок цветущих растений. Их можно высаживать как дома, так и на клумбы. Пересадками в эти дни лучше не заниматься, чтобы ненароком не навредить комнатным цветам.

30 июня: последний день месяца Луна проведет в Знаке Скорпиона. В эти дни работы с цветами будут заключаться в поливе, бережном рыхлении и удалении отмерших побегов. Обрезать и пересаживать цветы не стоит.

Благоприятное время пересадки растений

1, 2 июня: рост Луны в Весах — отличное время для пересадки разросшихся комнатных растений, которым не хватает места в горшках. В эти дни можно заниматься и посадками новых цветов, а также поливать растения, чтобы избежать пересыхания почвы.

12, 13 июня: под влиянием плодородного созвездия Рыб можно заниматься любыми работами с домашними растениями, в том числе выносить их на свежий воздух при благоприятных погодных условиях.

17, 18 июня: пересаживать растения во время убывающей Луны в Тельце можно и нужно, особенно если им неуютно в слишком тесных горшках. Уменьшить стресс цветам после пересадки можно благодаря добавлению небольшого количества подкормки в новый грунт.

21, 22 и 23 июня: Новолуние в Раке 21 числа — время для активного ухода за низкорослыми растениями. Рост Луны в этом созвездии позволяет заниматься практически любой работой, в том числе пересадкой. Исключить стоит лишь обрезку из-за того, что сок устремляется к стеблям и повреждения могут стать губительными для цветов.

28, 29 июня: под влиянием Весов можно пересаживать растения, однако внимание стоит уделить методу перевалки, чтобы оставить корни в коме земли. Такой способ убережет их от травм и обрыва.