Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Макдоналдс» повысит зарплаты в России

«Макдоналдс» повысит зарплаты в РоссииФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Компания Макдоналдс с 1 июня собирается повысить оклады и почасовые ставки сотрудникам российского подразделения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В компании заверили, что все рабочие места будут сохранены, а годовой зарплатный фонд вырастет на 600 миллионов рублей. При этом указывается, что изменения не касаются сотрудников франчайзинговых партнеров компании: там кадровую политику определяют самостоятельно. Из-за пандемии коронавируса и введенных из-за этого ограничений в Макдоналдс ввели программу адресной помощи сотрудникам: ежемесячно на нее собираются направлять около 20 миллионов рублей. «На адресную помощь смогут рассчитывать сотрудники, вынужденно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Размер выплаты будет определяться индивидуально», — уточняют в компании.

Меры по поддержке сотрудников введены в других компаниях. Например, заразившийся COVID-19 сотрудник KFC может рассчитывать на единоразовую выплату в размере тысячи долларов (более 70,8 тысячи рублей по нынешнему курсу). Также это касается тех, кому пришлось ухаживать за заболевшим родственником.

По состоянию на среду, 27 мая, в России выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии превысило 370 тысяч.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Агата Муцениеце рассказала, как Дмитрий Нагиев поддержал ее после развода с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце рассказала, как Дмитрий Нагиев поддержал ее после
Тбилиси призвал Россию не политизировать Договор по открытому небу
Тбилиси призвал Россию не политизировать Договор по открытому небу
При взрыве бомбы в Афганистане погибли трое детей
При взрыве бомбы в Афганистане погибли трое детей
В ГД хотят обязать ведомства детальнее отвечать на депутатские запросы
В ГД хотят обязать ведомства детальнее отвечать на депутатские запросы
«Макдоналдс» повысит зарплаты в России
«Макдоналдс» повысит зарплаты в России
Мясников объяснил рост смертности на фоне низкой статистики по коронавирусу
Мясников объяснил рост смертности на фоне низкой статистики по
Россиян планируют страховать от безработицы за их же деньги
Россиян планируют страховать от безработицы за их же деньги
Новые правила профилактики Covid-19 будут действовать в России до 2021 года
Новые правила профилактики Covid-19 будут действовать в России
Армия Хафтара ответила на заявление США о переброске истребителей ВКС России
Армия Хафтара ответила на заявление США о переброске истребителей ВКС
Беременная иностранка с коронавирусом и ее ребенок умерли в Петербурге
Беременная иностранка с коронавирусом и ее ребенок умерли в Петербурге
Как день недели, в который вы родились, влияет на вашу судьбу и характер
Как день недели, в который вы родились, влияет на вашу судьбу
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Топ на сегодня

Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз ЕР
Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость
Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость
Блейк Лайвли пошутила над снимком Райана Рейнольдса в нижнем белье
Блейк Лайвли пошутила над снимком Райана Рейнольдса в нижнем белье
Раскрыты подробности развода Пелагеи с хоккеистом Телегиным
Раскрыты подробности развода Пелагеи с хоккеистом Телегиным

Еще по теме

МЧС выделит по 100 тысяч рублей семьям сотрудников с четырьмя детьми
«Макдоналдс» уволил тысячи своих сотрудников
«Бургер Кинг» нажаловался на «Макдоналдс» из-за наггетсов
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»