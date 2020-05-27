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Минэкономразвития поддержало программу развития Архангельской области и НАО

Минэкономразвития поддержало программу развития Архангельской области и НАОМаксим РешетниковФото: Фото: страница Минэкономразвития России в Facebook

Минэкономразвития России поддержало создание программы социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), главы которых ранее подписали меморандум об объединении регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Министр экономического развития России Максим Решетников обсудил перспективы социально-экономического развития регионов в ходе рабочей встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным. Руководители регионов попросили главу ведомства о поддержке программы.

Решетников заявил, что развитие Арктической зоны и Северного морского пути является одним из ключевых проектов в стране. Эти вопросы находятся на контроле у президента России Владимира Путина, добавил он. «С этой точки зрения существует потребность формирования мощного арктического региона, арктического центра, который бы объединил нефтегазовый потенциал округа и промышленный потенциал области и в то же время реализовал новые транспортные и транзитные возможности», — пояснил Решетников.

Также глава ведомства добавил, что сотрудничество регионов даст возможность реализовать проект глубоководного порта Индига.

Ранее сообщалось, что власти Архангельской области и НАО создадут программу социально-экономического развития. Решение было принято по итогам совещания у вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева с участием временных глав регионов.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но одновременно с этим входит в состав Архангельской области. Административный центр — город Нарьян-Мар.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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