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Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам на фоне снятия ограничений

Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам на фоне снятия ограничений
Минтранс России объединил и опубликовал на своём сайте основные рекомендации пассажирам метро, самолётов, поездов, автобусов и водного транспорта на фоне ситуации с коронавирусом, следует из информации на его сайте.

"Для поэтапного выхода из режима противоэпидемических ограничений и восстановления перевозок авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным, морским и речным транспортом Минтрансом подготовлены временные рекомендации. Они одобрены Роспотребнадзором. Выход из режима ограничений будет проводиться в три этапа: режим распространения инфекции, режим стабилизации и штатный режим", - говорится в материалах.

Каждому из них соответствует свой перечень требований. Для транспортников главным приоритетом в этот период будет здоровье людей и постепенный безопасный выход на привычные объемы пассажиропотока.

Самолеты и аэропорты

При передвижении авиатранспортом на первых двух этапах снятия ограничений на входе в аэровокзал, в аэропорту и на борту воздушного судна пассажир должен использовать защитные маски и перчатки. Бортпроводники будут заменять маски на новые каждые три часа. При посадке на воздушное судно, выходе из него и перемещении по салону необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

# Россия
По материалам: ria.ru

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