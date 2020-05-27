Минтруд ожидает стабилизацию на рынке труда в IV квартале

Алексей Вольцев

Ситуация на рынке труда РФ во втором и третьем кварталах 2020 года будет сложной, стабилизация ожидается в четвертом квартале, положительная динамика - в первом-втором квартале 2021 года, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Во втором и третьем квартале ситуация на рынке труда все еще будет оставаться сложной. Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвертом квартале, положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года", - сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда РФ.

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