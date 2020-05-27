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Минздрав назвал критерии для госпитализации инфицированных COVID-19

Минздрав назвал критерии для госпитализации инфицированных COVID-19

Министерство здравоохранения предложило утвердить порядок госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинские чиновники указали свои критерии в документе на сайте правовой информации.

Согласно тексту приказа, госпитализировать будет необходимо тех пациентов, которым поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекция", а также граждан с подозрением на COVID-19 в состоянии средней тяжести или хуже.

Среднюю тяжесть течения болезни будут присваивать тем россиянам, которые уже лечатся на дому, но в течение 3 дней не могут сбить температуру ниже 38,5. Поводом для госпитализации будут служить также одновременно возраст старше 65 лет, признаки коронавирусной инфекции и хроническая недостаточность, онкология или диабет.

Отдельно в приказе прописаны правила госпитализации несовершеннолетних – их отправят в больницы, если они имеют температуру свыше 39 градусов или в течение пяти дней свыше 38 градусов. Однозначным поводом для госпитализации станет также дыхательная недостаточность, сыпь, судороги, тяжелые хронические заболевания.

Как сообщал Ruposters, всего на сегодняшний день в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф


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По материалам: uposters.ru

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