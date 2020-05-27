МЭР предложило продлить на 2021 год мораторий на проверки бизнеса

Лидия Мартынова

Минэкономразвития России предлагает продлить на 2021 год "антикоронавирусный" мораторий на проверки бизнеса, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"Мы предлагаем максимально продлить действие принятых решений по мораториям и ограничениям на проверки, а также продление принципа "лицензия автоматом" - на 2021 год", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин ранее предложил председателю правительства Михаилу Мишустину приостановить выездные налоговые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса. В настоящий момент такие проверки приостановлены до 31 мая 2020 года.

Владимир Путин в мае поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.