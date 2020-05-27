На Украине болгар хотят лишить района компактного проживания

Анастасия Иванова

Киевские власти решили педалировать проведение в Украине административно-территориальной реформы и уже к концу года планируют завершить первый этап ее проведения. Все бы ничего, если бы в результате этой реформы не расчленялись национально-культурные общности, компактно проживающие на отдельных территориях страны. Яркий пример — Болградский район Одесской области, где проживает около 300 тысяч болгар. Согласно проводимой Киевом реформе, целостную болгарскую общину хотят раздробить на пять независимых административных частей. Однако на этот раз Болгария не стала отмалчиваться и выразила свой решительный протест Киеву.

17 мая вице-премьер-министр — министр развития громад и территорий Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что все созданные искусственным образом объединенные территориальные громады уже с 1 января 2021 года перейдут на прямые межбюджетные отношения. При этом он признал, что существуют точки напряжения, где громады отказываются принимать предложенный Киевом вариант дробления на территориальные единицы. И одна из таких «точек напряжения» напомнила о себе незамедлительно.

19 мая болгарская община Болградского района, из которого собираются сделать пять так называемых объединенных территориальных громад, вышла под здание Одесской областной госадминистрации с акцией протеста. И уже на следующие сутки митингующим пришла поддержка из Софии — парламент Болгарии большинством голосов принял резолюцию, осуждающую реформу децентрализации Украины, которая предусматривает создание новой системы административно-территориального устройства. В заявлении болгарских парламентариев содержится настойчивый призыв к Киеву принять все необходимые меры для сохранения целостности национально-культурной общины в Болградском районе.

«Национальная ассамблея Республики Болгария настаивает на том, что решение проблем болгарской общины на Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями», — подчеркивается в резолюции.

Министерство иностранных дел Украины в ответ на это попыталось оправдаться тем, что вопросы административно-территориального устройства находятся в компетенции органов местной власти. Более того, Болгарию обвинили в попытках вмешательства во внутренние украинские дела.

Однако, все опрошенные ИА Newstes спикеры и эксперты поддерживают действия Софии по защите болгарской общины на Украине и считают недопустимой киевскую политику насильственной украинизации национально-культурных общин.

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер считает, что киевские власти, прежде чем проводить административно-территориальную реформу на Украине, должны обратиться к истории формирования национальных общин во времена Российской империи.

«Надо понимать, в первую очередь, как было организовано поселение болгар на юге Бессарабии. В бытность Российской империи, когда Болгария находилась под игом Османской империи, некоторые болгары начали группами переселяться по разрешению тогдашнего царя на территорию, где сейчас расположена Одесская область. Они все расселялись очень компактно, что позволило сформировать национально-культурные общности», — обратил внимание он.

Абажер подчеркивает, что как только Украина приобрела независимость, власти страны начали системную работу по искоренению развития национально-культурных общин, проживающих компактно на ее территории. Он пояснил, что национальные общины стали испытывать трудности, связанные с развитием своей культуры, изучением родного языка. Глава болгарской общины в Крыму сделал акцент на том, что это касается не только болгар, проживающих на юге Украины, но и тех же румын, и венгров из западной части страны.

«Проведение в стране административно-территориальной реформы сейчас — это по сути продолжение прежней политики украинского государства по отношению к национальным меньшинствам: в стране идет массовая украинизация, делается все возможное, чтобы расчленить национальные общности, чтобы культурные общины не замыкались на единый административный округ. Этой позиции украинские власти придерживаются на протяжении 20 лет», — добавил он.

Абажер признался, что болгарская община в Крыму и до 2014 года сталкивалась с политикой массовой украинизации.

«То, что сейчас происходит, безусловно найдет осуждение со стороны болгарской общественности. Я думаю, что мировая общественность не позволит украинскому режиму расщеплять национальные объединения и встанет на сторону истины», — сказал он.

В то же время Абажер считает, что Болгария должна взять пример с Венгрии, которая каждый раз встает на сторону венгров, живущих на Западной Украине, когда ущемляются их права со стороны киевских властей.

«Нельзя не сказать и о том, что государственные органы Болгарии впервые отреагировали на подобную ситуацию, которая произошла с их народом, живущим в Украине», — резюмировал он.

В свою очередь, председатель болгарского муниципалитета Тараклия (Молдавия) Кирилл Боримечков отметил, что инициативы Киева по дроблению общины в Болградском районе являются недопустимыми.

«Никак не могу поддерживать действия Киева. К сожалению, иногда властями принимаются ряд законов, которые усложняют и так непростую жизнь человека, тем более, когда касается нетитульной нации! Есть Европейская Конвенция по защите прав национальных меньшинств, было бы правильно следовать ей, а не противоречить», — обратил внимание он.

Боримечков уверен, что решение Украины о разделении болгарской общины можно охарактеризовать как недальновидное и нерациональное.

«Я думаю, что вопрос разобщения общности болгар разрешится — Болградский район останется в тех же границах административно-территориально устройства», — выразил уверенность руководитель болгарского муниципалитета Тараклия.

При этом он считает, что по данному вопросу со стороны руководства Болгарии должна быть четкая и твердая позиция, но в рамках мировой дипломатии, так как Украина — суверенное независимое государство.

«Если Украина стремится в ЕС, то соответственно должна следовать всем европейским законодательным нормам по защите прав национальных меньшинств», — подытожил Боримечков.

Эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко выразил уверенность в том, что в отношении бессарабских болгар административная реформа имеет явный политический подтекст.

«Предложения болгар по сохранению Болградского района или создании на базе его одной объединённой общины безапелляционно отвергнуты. В то же время даже по соседству с Болградом есть примеры реализации подобных компромиссных вариантов. Авторы реформы стремятся непременно раздробить болгарский этнический массив в Бессарабии, поскольку он не вписывается в нынешнюю политику сплошной украинизации», — сказал он.

Иваненко напомнил, что в сентябре 2019 года Болградский районный совет депутатов отказался принимать решение о проведении заседаний на украинском языке и продолжил работать на русском.

«На последних выборах в Верховную Раду преимущественно болгарские избирательные участки дружно прокатили кандидата от правящей ныне партии „Слуга народа“. По партийным спискам болгары голосовали преимущественно за „Оппозиционную платформу — За жизнь“. Причём по уровню поддержки на тех выборах ОПЗЖ получила в Бессарабии второй результат среди регионов Украины после Донбасса. Эпатажная протестная акция болградских фермеров прошлым летом также имела политический резонанс. Трасса Одесса — Болград была перекрыта горой винограда. Она символизировала возмущение виноделов отсутствием внятной государственной поддержки со стороны Киева в условиях закрытия российского рынка и импорта дешёвого вина из Евросоюза», — подчеркнул он.

Эксперт Института Русского зарубежья обратил внимание и на тот факт, что нынешняя административная реформа не учитывает особенностей украинской Бессарабии.

«Это очень многонациональный регион, где ни у одной общины нет абсолютного большинства. К примеру, в Измаильском районе украинцев почти 29%, молдаван — 28%, болгар — 26%, русских — 16%. Многие поселения имеют национально однородный характер. Объединение в рамках укрупнённой общины населённых пунктов с разными преобладающими этносами приведёт к тому, что одни национальные поселения окажутся в подчинении у других. Это чревато обострением межнациональных отношений. В Украинской Бессарабии высокая плотность населения. Здесь сформировались крупные сёла с относительно развитой инфраструктурой, а в рамках данной реформы многие социальные объекты в таких сёлах будут оптимизированы — закрыты. Согласитесь, сложно смириться с тем, когда даже под благовидным предлогом децентрализации в селе с численностью в 3 тыс. жителей ликвидируется единственная школа», — отметил он.

В то же время Игорь Иваненко не сомневается, что административно-территориальная реформа Украины упраздняет, по сути, болгарский национальный район в Бессарабии, который с небольшими перерывами существует со времени освобождения края от османского владычества в позапрошлом веке.

«Это не может радовать ни болгар, ни тех, кто им сочувствует. Русский генерал Иван Инзов, основавший болгарскую автономию, удостоился в Болграде трёх (!) памятников. Для сравнения — Тарасу Шевченко в этом городе установлен лишь один монумент, да и то относительно недавно», — заявил он.

Эксперт Института Русского зарубежья также вспомнил тот факт, что в 1991 году жители Болградского района провели референдум о создании национального округа в составе Украины.

«Это голосование проводилось в полном соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. Почти 83% проголосовавших на референдуме поддержали эту инициативу, но в условиях распада Советского Союза реализовать её не удалось», — отметил он.

Иваненко убежден: консолидированная болгарская община оказывает влияние на политическую жизнь Одесской области, да и всей Украины.

«Её посланники есть в Одесском областном совете, глава Ассоциации болгар Украины Антон Киссе представляет в Верховной Раде значительную часть Бессарабии. Ликвидация района скорее всего снизит значение болгарского фактора в украинской политике. А это негативно скажется на социально-экономическом развитии: привлечении средств на нужды болгарских поселений из государственного бюджета. Я уж не говорю про то, что реформа наверняка негативно скажется на реализации гуманитарных программ», — добавил он.

Впрочем, эксперт не думает, что бессарабским болгарам угрожает ассимиляция.

«В своей истории болгарская община успешно противостояла и гораздо более жёстким попыткам изменить национальное самосознание, забыть русский язык и о братских связях с Россией. Я имею в виду печальный опыт пребывания бессарабских болгар под румынскими оккупациями в 20 веке, когда даже издание литературы на болгарском языке каралось репрессиями. Другое дело, что сокращение рабочих бюджетной сфере упраздняемого района может вызвать новую волну эмиграции бессарабских болгар и прежде всего молодёжи на историческую родину. В этом отношении реформа вольно или нет, но усугубляет процесс оттока населения из Бессарабии, который усилился после событий на Майдане. Однако любое действие рождает противодействие. Ощутив ущемление своих разнообразных прав, болгарская община наверняка будет настойчиво добиваться воссоединения, а возможно и повышения статуса своего самоуправления по сравнению с нынешним», — подытожил Иваненко.

По мнению экспертов, Киев никак не может смириться с тем, что на территории современной Украины проживают многочисленные национально-культурные общины. Неутомимое желание украинских властей выстроить всё и вся по шаблону унитарного государства в конечном итоге ведет к конфликтам с соседними государствами, чьи диаспоры проживают на территории Украины. Более того, политика насильственной украинизации уже привела к отделению Донбасса и Крыма. Болгары, которые в 19 веке уходили от османского гнета на территорию современной Украины, точно мечтали о покое и мирной жизни — но даже спустя 200 лет их не могут оставить в покое. И впервые чувствуя поддержку со стороны официальной Софии, болгарская община в Украине уж точно просто так не сдастся и не уступит киевским властям.

Артем Бузила

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