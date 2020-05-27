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Народные приметы на июнь 2020 года

Народные приметы на июнь 2020 года

Наши предки составили множество примет, многие из которых и по сей день остаются актуальными. Народная мудрость поможет провести первый летний месяц успешно и защититься от бед.

В прежние времена в июне наступала пора активных работ в полях и огородах. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с приметами на июнь 2020 года, чтобы не только узнать о погодных условиях, но и вовремя посадить рассаду, а также отвести от себя и семьи невзгоды.


1 июня следят за осадками, и если идет дождь, то весь месяц обещает быть сухим.

2 июня посаженные огурцы дадут богатый урожай, особенно если сажать их как можно раньше и без присутствия посторонних.

3 июня гроза и сильный дождь сулят сырой месяц и ненастье на ближайшую неделю.

4 июня заготавливают цвет шиповника, чтобы лечиться им от простудных заболеваний, а также заговаривают корм для домашней птицы.


5 июня следят за тем, как цветет боярышник. Большое количество соцветий указывает на суровую зиму с частыми морозами.

6 июня читают заговоры на шиповник, а также подводят к кустам детей, чтобы те обрели здоровье.

7 июня стараются не смотреть в окно, чтобы не привлечь в дом бед. Выходя из дома, не смотрят в чужие окна.

8 июня не начинают ничего нового, чтобы удача не отвернулась.

9 июня не подметали, чтобы не вымести из дому удачу и домового, которого в этот день задабривали угощениями.

10 июня заговоренным кормом угощали гусей, чтобы их обошли болезни и хищники, а также подмечали погоду. Тихий день — к богатому урожаю.


11 июня не тревожили землю, чтобы не потерять урожая. Ничего не сажали, а также не копали и не прыгали по земле.

12 июня не ходили в леса и поля, чтобы не наткнуться на ядовитых змей, которые к этому дню выползают греться.

13 июня прислушиваются к пению кукушки, и если ее слышно, то ясная погода продержится несколько дней.

14 июня много росы — урожай обильный вырастет. Пауки не прячутся — погода простоит хорошая.

15 июня читают заговоры на благополучие в личной жизни, мастеря обереги. В этот день туман после восхода солнца рассеивается к хорошей погоде.

16 июня следят за ветром: южный сулит богатый урожай, северо-западный — затяжные дожди, восточный — ветреное лето.

17 июня рано спать не ложились, чтобы не навлечь бед, а также трудились в полях и огородах, чтобы получить отменный урожай.

18 июня собирают лекарственные травы, запоминают сны, в которых можно получить ответ на волнующий вопрос.

19 июня по поверьям с утра сорняки прополоть — больше с ними не маяться.


20 июня в этот день по примете защищаются от нечисти, мастерят обереги и заговаривают дома от дурного глаза.

21 июня ищут вторую половинку и собирают цветы ивана-да-марьи, чтобы с их помощью привлечь в жизнь любовь.

22 июня гадают на судьбу и привлекают любовь с помощью обрядов и заговоров.

23 июня следят за знаками свыше, чтобы обойти неприятности стороной.

24 июня разгул нечисти. Без нужды из дома не выходят, используют обереги от порчи и сглаза.

25 июня смотрят на количество росы — чем ее больше, тем лучше будет урожай.

26 июня перед входом в лес стоит задобрить лешего и спросить у него разрешения на сбор даров природы, чтобы не заблудиться и не попасть в беду.

27 июня идет дождь — плохая погода продержится долго.

28 июня много комаров — вскоре пройдет дождь.


29 июня собирают целебные травы и благодарят природу.

30 июня по примете пожилые люди, погревшись на солнышке, набираются сил.

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По материалам: dailyhoro.ru

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