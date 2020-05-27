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Названа причина развода Гагариной

Названа причина развода ГагаринойПолина ГагаринаФото: @gagara1987

Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Собеседники издания посчитали, что причиной расставания стала разница в заработках.

Сама артистка не комментировала сообщения о разводе, официального подтверждения этой информации нет.

По словам журналистов, «многие называют именно деньги причиной конфликта в семье»: «Говорят, Гагарину стало раздражать, что муж мало зарабатывает».

Отмечается также, что инициатором расставания стала сама артистка: «По мнению окружения, последний год все наложилось одно на другое — нервные срывы, голодовки, недовольство собой, мужем. Скандалы стали частым явлением в семье. Певица решила положить этому конец».

Знакомая артистки, имя которой не указывается, заявила, что Гагарина переросла своего супруга. «Тем более что она очень заточена на деньги. А Исхакову больше 30-40 тысяч рублей за съемку для журнала не платят», — сказала собеседница газеты.

Ранее в мае стали известны подробности развода артистки. О том, что Полина Гагарина ушла от мужа, 18 мая сообщил Telegram-канал Super. Представитель исполнительницы отказался комментировать эту информацию.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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