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Названы лучшие яблоки

Названы лучшие яблокиФото: Depositphotos

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование яблок сорта «Ред делишес» и назвал лучшие. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру». Фрукты закупали в магазинах торговых сетей «Верный», «Ашан», Eurospar, Metro, «Азбука вкуса», «Перекресток» и «Пятерочка». Стоимость яблок варьируется от 100 до 150 рублей за килограмм.

По словам специалистов, рекордное количество яблок высшего сорта — почти 95 процентов — было куплено в «Перекрестке». Во всех остальных магазинах придется внимательно выбирать фрукты. Кроме того, в «Пятерочке», «Верном» и «Ашане» были обнаружены подгнившие яблоки. Такие фрукты, указали в организации, продавать нельзя.

Что касается безопасности, то количество свинца, ртути, мышьяка и кадмия в проверенных яблоках оказалось крайне незначительным. Нитратов больше всего найдено в образцах из «Пятерочки», а меньше всего, в фруктах из Metro. Во всех образцах нашли пестициды, но в концентрации, не превышающей норму. В то же время, в яблоках, купленных в магазине «Ашан», количество пестицида Диметоата существенно превышает безопасный уровень. Эти яблоки российского производства выращены в Адыгее. «Их производитель ООО "Агро-Центр", а поставляет опасный продукт в супермаркеты ООО "Антарэс"», — констатировали эксперты. По итогам всех тестов к покупке рекомендованы яблоки, купленные в магазинах Eurospar, Metro, «Азбука вкуса», «Перекресток».

В апреле «Росконтроль» проверял лимоны. Самые бюджетные удалось обнаружить в супермаркете «Ашан», где их продают по цене 349 рублей за килограмм. Антирекордсменом стала «Азбука вкуса» с лимонами за 628 рублей за килограмм.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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