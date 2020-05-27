Названы самые популярные материалы онлайн проекта Третьяковки "Лаврус"
Пять балетов Михаила Ларионова
В тексте идет речь о способности Михаила Ларионова генерировать новые идеи. Неслучайно Сергей Дягилев, у которого было удивительное чутье на одаренных людей, доверил ему оформление и даже постановку балетов в своей антрепризе. Многое из придуманного художником для театра реализуется только сейчас.
Михаил Ларионов: лирик, концептуал, мастер буффонады
Один из ведущих экспертов по живописи русского авангарда Ирина Вакар помогает проследить, как эволюционировало творчество Михаила Ларионова, и что стимулировало художника к поиску.
Московские окна, Вхутемас и Лидочка. 10 картин Истомина, которые нужно знать
Материал предлагает ознакомиться с работами Константина Истомина, мастера европейской культурной традиции, создавшего собственный стиль и повлиявшего на развитие отечественного искусства ХХ века. Главные особенности его живописи: точность и лаконизм композиционных решений, изысканность и экспрессивная выразительность цветовой гаммы.
Советский коммунальный быт как предмет искусства
Антрополог и историк культуры Илья Утехин помогает раскрыть смыслы объектов и текстов Ильи Кабакова о коммунальном быте и лежащие за ними истории о человеческих отношениях.
"Московский дворик" Василия Поленова. Пленэр и закат эпохи малоэтажной Москвы
Всмотреться в самое известное произведение Василия Поленова — картину "Московский дворик" приглашают специалист по его творчеству Элеонора Пастон и краевед Денис Ромодин.
"В каком-то смысле "Лаврус" оказался "в нужное время, в нужном месте", предвосхитив вынужденный перевод всей музейной деятельности онлайн", — говорится в сообщении пресс-службы.
С 30 марта по 22 мая 2020 года сайт "Лавруса" посетили более 38 тысяч человек, а число просмотров страниц составило более 110 тысяч.
#ТретьяковкаДома, в котором публиковались онлайн трансляции лекций научных сотрудников музея.