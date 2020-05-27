Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Не хотел отдавать 600 тысяч долга: под Николаевом мужчина инсценировал ограбление (фото)

Не хотел отдавать 600 тысяч долга: под Николаевом мужчина инсценировал ограбление (фото)

Не хотел отдавать 600 тысяч долга: под Николаевом мужчина инсценировал ограбление (фото)

Житель Витовского района (пригород Николаева) среди ночи по телефону вызвал полицию, сообщив, что на него напали и отняли деньги. Прибывшей опергруппе мужчина рассказал, что накануне вечером вернулся из командировки, из которой привез крупную сумму денег. Лег спать, но его разбудил лай собаки. Когда вышел во двор, получил удар по голове и потерял сознание. Очнувшись, обнаружил пропажу из дома 600 тысяч гривен. Последнее что помнит — якобы человек, нанесший ему удар, был в черном спортивном костюме и медицинской маске.

Первое, на что обратили внимание полицейские, это то, что во дворе заявителя установлены видеокамеры, но оказалось, что момента нападения на них не зафиксировано.

Также правоохранителям стало известно, что инцидент произошел как раз накануне даты, когда мужчина должен был вернуть долг трем знакомым — как раз 600 тысяч гривен в общей сложности. А вот где взял столь внушительную сумму, пострадавший объяснить не смог.

Когда заявитель окончательно запутался в показаниях, то признался, что никакого нападения не было. А все это он придумал, чтобы отсрочить возвращение долга. А для правдоподобия ударил себя по голове, получив в итоге… сотрясение мозга.

Теперь по двум статьям уголовного кодекса — за ложное сообщение и введение в заблуждение полиции — должнику светит до двух лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о странном ограблении банка в Кобеляках на Полтавщине. Директора отделения ударили по голове, а из банка исчезло более миллиона гривен. В ходе расследования выяснилось, что ограбление устроил кум директора, а в инсценировке участвовали трое.

«ФАКТЫ» выяснили подробности этого громкого преступления — возникла версия, что директор ограбил банк из-за жены.

10 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Главный по туризму в мире рекомендует отдых в горах на фоне пандемии
Главный по туризму в мире рекомендует отдых в горах на фоне пандемии
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам на фоне снятия ограничений
Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам на фоне снятия
МСП Банк одобрил тысячу беспроцентных зарплатных кредитов
МСП Банк одобрил тысячу беспроцентных зарплатных кредитов
Безработным россиянам предложили платить втрое больше
Безработным россиянам предложили платить втрое больше
Фестиваль российских видеопродакшнов пройдет онлайн
Фестиваль российских видеопродакшнов пройдет онлайн
Зеленский подписал закон о льготах и послаблениях для бизнеса до конца карантина
Зеленский подписал закон о льготах и послаблениях для бизнеса до
Минтруд ожидает стабилизацию на рынке труда в IV квартале
Минтруд ожидает стабилизацию на рынке труда в IV квартале
Названы самые популярные материалы онлайн проекта Третьяковки "Лаврус"
Названы самые популярные материалы онлайн проекта Третьяковки "Лаврус"
В российском регионе более половины скорых нашли в простое после жалоб пациентов
В российском регионе более половины скорых нашли в простое после
Евросоюз приблизился к упрощенному визовому режиму с Белоруссией
Евросоюз приблизился к упрощенному визовому режиму с Белоруссией
В июне Госдума планирует рассмотреть 112 законопроектов
В июне Госдума планирует рассмотреть 112 законопроектов

Топ на сегодня

Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз ЕР
Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник с друзьями
Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19

Еще по теме

На Украине поймана банда уголовников-рецидивистов
В Зеленограде вооруженный грабитель похитил из банка полтора миллиона рублей
Пьяный москвич упал с девятого этажа и вернулся домой кутить
В Москве мужчина выбросил из окна 700 тысяч рублей