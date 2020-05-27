Новые правила профилактики Covid-19 будут действовать в России до 2021 года

Алексей Вольцев

Новые санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России будут действовать до 1 января 2021 года. Документ подписан главой Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщила сегодня, 27 мая, пресс-служба ведомства.

«Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее санитарные правила) устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (Сovid-19) на территории Российской Федерации. … Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года», — говорится в постановлении.

Профилактические мероприятия включают мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета; слежение за циркуляцией и распространением вируса; эпидемиологическую диагностику, прогнозирование и оценку эффективности мероприятий, гигиеническое воспитание граждан.

В правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания. Так, например, тесты, прежде всего, делают лицам с симптомами ОРЗ, прибывшими в Россию, а также контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией, пациентам с внебольничной пневмонией и людям, проживающим в соцорганизациях (интернатах, пансионатах, лагерях), колониях и тюрьмах.

Граждане, прибывающие из неблагополучных по коронавирусу регионов, на две недели с момента прибытия будут изолироваться на дому или в обсерваторах с медицинским наблюдением.

Правила устанавливают нормы поведения — мытья рук, ношения масок, перчаток, соблюдения дистанции от 1,5 до 2 метров. Кроме того, утверждается порядок госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, а также организация и проведение дезинфекции.