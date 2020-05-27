Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 мая

Вадим Карасев

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 27 мая превысило 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 5 589 932 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 94,8 тысячи. За весь период пандемии скончались 350 456 пациентов, 2,28 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,68 миллиона зараженных). На второй строчке закрепилась Бразилия (391,2 тысячи человек), Россия (362,3 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (266,5 тысячи) и Испания (236,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 98 916 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8946 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 362 342 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 131 тысячи человек, 3807 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,9 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.