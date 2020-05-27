Отчет: «Северный поток — 2» минимально повлиял на Кургальский заказник

Влада Некрасова

Секретариат Рамсарской конвенции одобрил меры, которые предпринял Nord Stream 2 AG при прокладке «Северного потока — 2» через Кургальский заказник в Ленинградской области. При строительстве выемку грунта снизили на 70% от стандартной, а ширину коридора сократили вдвое.

Для выхода в Финский залив «Северный поток — 2» пересекает Кургальский заказник, который является водно-болотным угодьем международного значения и подпадает под действие Рамсарской конвенции. На площади в 60 тыс. гектаров обитают сотни видов птиц, высших растений и мхов.

«Для того, чтобы минимизировать воздействие работ на особо охраняемую природную территорию, а также в ответ на отзывы, полученные в ходе общественных консультаций по отчету ОВОС, компания Nord Stream 2 разработала инновационный метод открытого траншейного строительства с использованием тренчбоксов и шпунтовых ограждений во время выемки грунта и установки трубопровода. Метод позволил сохранить уровень грунтовых вод и местный гидрологический режим, снизить объем выемки грунта на 70% и вдвое сократить ширину коридора строительства — до минимально возможных 30 м на наиболее чувствительном участке (полосе прибрежных лесов). Разработанное специально для пересечения Кургальского заказника инженерное решение помогло снизить воздействие проектных работ до минимума: общая площадь коридора строительства на сухопутном участке составила около 0,175 кв. км, или около 0,1% наземной части заказника», — говорится в сообщении Nord Stream 2 AG. Оператор проекта сообщил, что

секретариат Рамсарской конвенции опубликовал отчет по итогам ноябрьского визита консультативной миссии в Кургальский заказник. Документ одобряет и высоко оценивает меры для минимизации воздействия строительных работ, и поддерживает долгосрочные мероприятия компании по рекультивации и восстановлению Рамсарского угодья Кургальского полуострова: «Рамсарский отчет заключает, что «воздействие выемки и установки носит локальный характер и в основном ограничивается коридором строительства. Оно оценивается как не оказавшее негативного влияния на общие экологические характеристики Рамсарского угодья».

Рамсарская консультативная миссия рекомендовала Nord Stream 2 AG продолжить реализацию плана действий по сохранению биоразнообразия «в качестве компенсации антропогенного воздействия на Рамсарское угодье».

«Северный поток — 2» станет вторым газопроводом, который проходит через Балтийское море из России в Германию. Его мощность составит 55 млрд кубометров и пока его не достроили. В декабре 2019 года иностранные подрядчики прекратили укладку газопровода в датских водах из-за введения американских санкций против участников проекта. Теперь «Газпром» планирует завершить «Северный поток — 2» собственными силами и запустить его в конце этого — первом квартале следующего года. США, которые противостоят проекту, обещают новые санкции, что газопровод так и не был завершен.