Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице

Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
. Байопик об Эми Уайнхаус находится в стадии написания сценария и может выйти уже через год или два, сообщает NME со ссылкой на слова отца певицы.

Митч Уайнхаус подчеркнул в интервью Полу Данану в подкасте The Morning After, что этот фильм "правдиво" расскажет о жизни его дочери в отличие от документальной ленты "Эми" (2015) Азифа Кападии, в которой, как он считает, его отношения в дочерью были отражены "неверно".

"Это будет отличный фильм, и в нем можно будет увидеть ту Эми, какой она была на самом деле", – уверен он.


говорил, что новый фильм о его дочери будет сделан по примеру "Богемской рапсодии" и "Рокетмэна".
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В российском городе появилось огромное граффити в поддержку медиков
В российском городе появилось огромное граффити в поддержку медиков
Пригожин назвал условие для прощения Шнурова
Пригожин назвал условие для прощения Шнурова
Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания
Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
Астропрогноз на июнь 2020 года
Астропрогноз на июнь 2020 года
Трампа обвинили в публикации недостоверной информации в Twitter
Трампа обвинили в публикации недостоверной информации в Twitter
В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19
В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице

Топ на сегодня

В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели Малибу"
Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели
Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового кабмина
Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового

Еще по теме

Леди Гага назвала новый альбом в честь своей покойной тети
Создатель «Смерти Сталина» рассказал о реакции россиян на его фильм
Блогер Анатолий Шарий раскритиковал "Богемскую рапсодию"
Лана Дель Рей опубликовала горячее совместное фото с покойной Эми Уайнхаус (ФОТО)