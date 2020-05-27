Парикмахер из Костромы претендует на мировой рекорд: за 48 часов 90 стрижек

Вадим Карасев

Костромской парикмахер по имени Влад получил шанс попасть в книгу рекордов Гиннеса: за двое суток беспрерывной работы он подстриг около 90 человек. Почему «около»?

Да просто их точное число пока не подсчитано. Марафон стартовал в понедельник в 12:00 и завершился в среду в то же время. Цель акции – установление мирового рекорда. Как сообщил РИА Новости организатор мероприятия Джохар, в настоящее время рекордным считается беспрерывная работа барбера в течение 36 часов.

Он рассказал, что записанные заранее 72 клиента на стрижку были обслужены мастером задолго до окончания марафона. Поэтому пришлось импровизировать: поднимать резервные списки постоянных посетителей и просто зазывать прохожих с улицы. Из-за этого и сбились со счета.

«Ничего, всех подсчитаем при просмотре видеозаписи. Но уже сейчас могу сказать: клиентов было как минимум девяносто», – сказал Джохар.

Он добавил, что Влад чувствует себя хорошо, кажется бодрым. Правда, сразу после работы признался, что очень хочет есть.

Теперь отснятые материал ребята планируют отправить в Лондон. Там и будут решать, состоялся новый мировой рекорд или нет.