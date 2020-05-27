Пентагон опроверг нападение на американских военных в Сирии

Влада Некрасова

Никакого нападения на американских военных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор во время движения колонны не было, заявил РИА «Новости» представитель Пентагона Шон Робертсон.

«Сообщения о том, что трое американских солдат и пятеро солдат SDF (Сирийские демократические силы) были ранены при нападении на колонну в Дейр-эз-Зор 26 мая 2020 года, неверны. Нападения не было», — сказал он.

Ранее агентство SANA со ссылкой на свои источники сообщило, что колонна военнослужащих американской армии и формирования «Сирийские демократические силы» была атакована неизвестными.

По данным агентства, трое американских военных и пятеро бойцов «Сирийских демократических сил» были ранены.