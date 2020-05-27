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Пентагон опроверг сообщения о ранении военных США в Сирии

Пентагон опроверг сообщения о ранении военных США в СирииФото: SANA / Reuters

В Пентагоне опровергли сообщения о нападении неизвестных на конвой США и ранении американских военных в Сирии. Об этом сообщил РИА Новости представитель Пентагона Шон Робертсон.

«Сообщения о том, что трое американских солдат и пятеро солдат СДС были ранены при нападении на колонну в Дейр-эз-Зор 26 мая 2020 года, неверны. Нападения не было», — заявил Робертсон.

Ранее сообщалось, что колонну армии США в Сирии атаковали неизвестные, трое американских военных, а также пятеро бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС) получили ранения. Агентство САНА передавало, что военные подверглись нападению вооруженного отряда в районе северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты.

В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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