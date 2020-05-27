Пещерные медведи оказались строгими вегетарианцами

Вадим Карасев

Изотопный анализ коллагена из медвежьих костей, найденных в трех румынских пещерах, показал, что пещерные медведи питались исключительно растительной пищей. Ранее считалось, что пещерные медведи в дополнение к растительному рациону охотятся на животных.

Пещерные медведи (Ursus spelaeus) обитали на территории Европы со среднего плейстоцена (около 300 тысяч лет назад) и исчезли во время Последнего ледникового максимума (около 24 тысяч лет назад). Они были примерно на треть крупнее нынешнего бурого медведя. Длина тела составляла 2,7–3,5 м, высота в холке — до 1,7 м, а масса — от 225 до 500 кг.

Предшествующие исследования ДНК показали, что от общего предка пещерный и бурый медведи разошлись около трех миллионов лет назад, хотя некоторые фрагменты ДНК вымершего вида сохранились у современных бурых медведей в результате неоднократной межвидовой гибридизации. По мнению ученых, от 0,9 % до 2,4 % генома бурого медведя унаследовано от пещерного медведя.

«Просто удивительно, что эти животные — несмотря на их размер и тот факт, что они жили в холодной и сухой окружающей среде — питались исключительно растениями, — говорит старший автор исследования, профессор Эрве Бошран (Hervé Bocherens) из Центра эволюции человека и палеоэкологии имени Зенкенберга (Senckenberg Center for Human Evolution and Paleoenvironment) в Тюбингенском университете. — Ранее вегетарианский образ жизни уже был доказан для подавляющего большинства пещерных медведей в Европе, но находки из Румынии вызвали оживленную научную дискуссию о том, могли ли пещерные медведи в этом регионе питаться еще и мясом».

Для исследования профессор Бошран и его коллеги использовали останки шести взрослых пещерных медведей, живших от 20 000 до 49 000 лет. Они были найдены в румынских пещерах Мэгура, Чокловина и Рэсуфлэтоарей. Состав стабильных изотопов углерода и азота в аминокислотах костного белка коллагена позволил узнать, что ели эти медведи, так как соотношение этих изотопов зависит от растительной или животной пищи. Для сравнения были использованы кости типичных плотоядных и травоядных животных, а именно льва и лошади. В результате авторы работы убедились, что пещерные медведи Румынии, как и их сородичи в других странах Европы, были последовательными вегетарианцами.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.