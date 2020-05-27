Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пещерные медведи оказались строгими вегетарианцами

Пещерные медведи оказались строгими вегетарианцами

Изотопный анализ коллагена из медвежьих костей, найденных в трех румынских пещерах, показал, что пещерные медведи питались исключительно растительной пищей. Ранее считалось, что пещерные медведи в дополнение к растительному рациону охотятся на животных.

Пещерные медведи (Ursus spelaeus) обитали на территории Европы со среднего плейстоцена (около 300 тысяч лет назад) и исчезли во время Последнего ледникового максимума (около 24 тысяч лет назад). Они были примерно на треть крупнее нынешнего бурого медведя. Длина тела составляла 2,7–3,5 м, высота в холке — до 1,7 м, а масса — от 225 до 500 кг.

Предшествующие исследования ДНК показали, что от общего предка пещерный и бурый медведи разошлись около трех миллионов лет назад, хотя некоторые фрагменты ДНК вымершего вида сохранились у современных бурых медведей в результате неоднократной межвидовой гибридизации. По мнению ученых, от 0,9 % до 2,4 % генома бурого медведя унаследовано от пещерного медведя.

«Просто удивительно, что эти животные — несмотря на их размер и тот факт, что они жили в холодной и сухой окружающей среде — питались исключительно растениями, — говорит старший автор исследования, профессор Эрве Бошран (Hervé Bocherens) из Центра эволюции человека и палеоэкологии имени Зенкенберга (Senckenberg Center for Human Evolution and Paleoenvironment) в Тюбингенском университете. — Ранее вегетарианский образ жизни уже был доказан для подавляющего большинства пещерных медведей в Европе, но находки из Румынии вызвали оживленную научную дискуссию о том, могли ли пещерные медведи в этом регионе питаться еще и мясом».

Для исследования профессор Бошран и его коллеги использовали останки шести взрослых пещерных медведей, живших от 20 000 до 49 000 лет. Они были найдены в румынских пещерах Мэгура, Чокловина и Рэсуфлэтоарей. Состав стабильных изотопов углерода и азота в аминокислотах костного белка коллагена позволил узнать, что ели эти медведи, так как соотношение этих изотопов зависит от растительной или животной пищи. Для сравнения были использованы кости типичных плотоядных и травоядных животных, а именно льва и лошади. В результате авторы работы убедились, что пещерные медведи Румынии, как и их сородичи в других странах Европы, были последовательными вегетарианцами.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Армия Хафтара ответила на заявление США о переброске истребителей ВКС России
Армия Хафтара ответила на заявление США о переброске истребителей ВКС
Беременная иностранка с коронавирусом и ее ребенок умерли в Петербурге
Беременная иностранка с коронавирусом и ее ребенок умерли в Петербурге
Как день недели, в который вы родились, влияет на вашу судьбу и характер
Как день недели, в который вы родились, влияет на вашу судьбу
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
МЭР предложило продлить на 2021 год мораторий на проверки бизнеса
МЭР предложило продлить на 2021 год мораторий на проверки бизнеса
Пещерные медведи оказались строгими вегетарианцами
Пещерные медведи оказались строгими вегетарианцами
Продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части
Продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части
В КНР представили крупнейший в мире двухтопливный двигатель для судов
В КНР представили крупнейший в мире двухтопливный двигатель для судов
Врач разоблачил фейк о природе коронавируса
Врач разоблачил фейк о природе коронавируса
Роспотребнадзор ответил про коронавирус в водопроводе и канализации Москвы
Роспотребнадзор ответил про коронавирус в водопроводе и канализации
ЦИК ждет от регионов предложений по дистанционному голосованию
ЦИК ждет от регионов предложений по дистанционному голосованию

Топ на сегодня

Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз ЕР
Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость
Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость
Блейк Лайвли пошутила над снимком Райана Рейнольдса в нижнем белье
Блейк Лайвли пошутила над снимком Райана Рейнольдса в нижнем белье
Раскрыты подробности развода Пелагеи с хоккеистом Телегиным
Раскрыты подробности развода Пелагеи с хоккеистом Телегиным

Еще по теме

В геноме современных бурых медведей сохраняются гены вымершего пещерного медведя
Считавшийся вымершим медведь был обнаружен на Алтае
Древний медведь из канадской Арктики был любителем ягод и страдал от кариеса
Появилось видео с голодными китайскими медведями которые разрывают внедорожник