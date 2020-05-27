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Полиция показала видео задержания киллеров, расстрелявших иностранца в Киеве

Полиция показала видео задержания киллеров, расстрелявших иностранца в Киеве

В Одессе задержали четырех подозреваемых, ранивших в Киеве гражданина Черногории.

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что пострадавший оказался одним из главарей наркокартеля. Покушавшиеся на него киллеры пытались перебраться на территорию Молдовы. В задержании участвовал спецназ КОРД. Подозреваемых остановили на въезде в Одессу. При этом они оказали сопротивление и пытались скрыться.

Установлено, что подозреваемые в покушении на убийство — граждане Черногории, Македонии и Сербии. Причем один из них находится в международном розыске за заказное убийство. В Украину злоумышленники приехали в начале мая. Они приобрели транспорт, оружие и организовали слежку за потенциальной жертвой.

Полиция обнародовала видео задержания.

Ранее сообщалось, что при покушении главарь наркокартеля получил огнестрельное ранение грудной клетки.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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