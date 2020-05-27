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Познер заметил политические амбиции у Михалкова

Познер заметил политические амбиции у МихалковаВладимир ПознерФото: @pozneronline

Телеведущий Владимир Познер заявил, что видит политические амбиции у режиссера Никиты Михалкова. В интервью в программе «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» в «Яндекс.Эфире» он также прокомментировал выпуск передачи Михалкова о чипировании людей.

«Он себя видит российским Периклом (государственный деятель, один из отцов-основателей афинской демократии — прим. «Ленты.ру»). У него есть политические амбиции. Это проявляется в том, что он делает», — заметил Познер. По словам журналиста, он не может поверить, что человек такой культуры, такого образования и такого ума, как Михалков, может верить в то, что он говорит.

Ведущий назвал огромной честью то, что Михалков посвятил ему часть своего эфира. Познер уточнил, что не видит необходимости в том, чтобы блокировать YouTube-канал режиссера или ограничивать доступ к его видео, однако добавил: «Это, безусловно, предвзятая программа, построенная, чтобы доказать точку зрения Михалкова, но скрыть информацию, которая ей противоречит. И она, в частности, возбуждает ненависть».

В начале мая Познер сообщил, что испытал отвращение при просмотре передачи Михалкова. По его словам, в программе было «колоссально много лжи».

Позже Познер написал режиссеру письмо. В ответ Михалков обвинил во лжи самого Познера и раскрыл детали их частной переписки. После этого Познер обнародовал личные сообщения от оппонента, но подчеркнул, что продолжать обсуждение не намерен (выпуск передачи «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» записывался за день до публикации письма — прим. «Ленты.ру»).

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По материалам: lenta.ru

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