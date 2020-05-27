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Правообладатели могут получить возможность ограничения доступа к компьютерным программам

Правообладатели могут получить возможность ограничения доступа к компьютерным программам

Обладатели авторских прав могут получить возможность ограничения доступа к компьютерным программам, с помощью которых распространяются принадлежащие им произведения. Такая норма содержится в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 27 мая.

Законопроект разработан группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым и принят в первом чтении 10 июля 2018 года. Сейчас, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», правообладатели могут ограничить использование объектов авторских прав в досудебном порядке или на основании судебного решения. Если владелец обнаружил на информационном ресурсе незаконно размещённые принадлежащие ему произведения или информацию, необходимую для их получения, он вправе обратиться в суд. Чтобы избежать судебного разбирательства, он  может потребовать от владельца сайта ограничить доступ к информации.

При этом, как отмечают авторы законопроекта, обладатели авторских прав не могут ограничить доступ к компьютерным программам, с помощью которых распространяются принадлежащие им произведения. Чтобы исправить ситуацию, в законе «Об информации…» предлагается прописать, что нормы о защите авторских прав распространяются не только на «информационные ресурсы», но и на «программные приложения». Речь идёт о компьютерных программах, с помощью которых без разрешения правообладателя можно разместить в «Интернете» объекты авторских прав.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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