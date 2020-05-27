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Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник с друзьями

Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник с друзьямиФото: thesun.co.uk

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар пошел на пикник с друзьями во время пандемии коронавируса, нарушив тем самым введенные им же самим меры социального дистанцирования. СМИ и население страны решительно осудили подобные действия. Об этом сообщает New York Post.

Журналисты засняли Варадкара в одном из парков столицы, когда он загорал без футболки.

Глава государства отправился в парк спустя всего день после того, как власти попросили граждан воздержаться от пикников и выхода на улицу без надобности.

Подобное поведение лидера страны вызвало шквал осуждения со стороны местных жителей. В социальных сетях многие призвали премьера немедленно подать в отставку.

Пресс-секретарь премьер-министра в попытке оправдать действия Варадкара заявил, что глава государства не нарушил никаких норм, так как находился в пределах трех миль от постоянного места пребывания и не собирался в группы больше четырех человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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