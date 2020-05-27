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При взрыве бомбы в Афганистане погибли трое детей

При взрыве бомбы в Афганистане погибли трое детей
Трое детей погибли в результате взрыва придорожной бомбы, заложенной боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Бадгис на северо-западе страны, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на начальника службы безопасности полиции провинции.

Как сообщил начальник полицейской службы Шер Ака Алокозай, инцидент произошел в уезде Мукор рядом с полицейским участком в населенном пункте Чашма-Дуздак. По словам Алакозая, бомба "была заложена талибами".

# В мире
По материалам: ria.ru

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