Пригожин назвал условие для прощения Шнурова

Вадим Карасев

Иосиф Пригожин Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его встреча с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым «закончится точно не рукопожатием». Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом».

Пригожин также назвал условие для прощения музыканта. По его словам, Шнуров должен принести свои извинения певице Валерии. «Если бы он только на меня гавкал — он это делает в отношении женщины, которая его в принципе не трогает. <…> Он должен как минимум извиниться перед Валерией, перед артисткой, женщиной, матерью», — заявил продюсер.

По мнению Пригожина, такие люди, как Шнуров, подают обществу плохой пример и тем самым ведут к его «моральному разложению».

Конфликт Шнурова и Пригожина начался после интервью продюсера, в котором он сказал, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. В ответ музыкант Шнуров написал стихотворение, в котором призвал «людей Божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски из «Пятерочки».

Позже Шнуров опубликовал в соцсетях скриншот сообщений с угрозами и бранной речью, заявив в стихах, что они поступили от Пригожина. Однако продюсер заверил, что ничего не писал музыканту, заявив, что даже не знает телефона артиста. Валерию Шнуров упоминал лишь единожды в стихотворении от 23 мая, назвав ее «тетей Лерой».