Продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части

Лидия Мартынова

Американский кинопродюсер Джон Ландау раскрыл детали сюжета второй части блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар", выход которой запланирован на 2021 год, сообщает RNZ.





"В этом фильме у Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) будет семья, которую героям предстоит спасти. Им придется покинуть свой дом и исследовать различные регионы Пандоры. Особенно много времени они проведут на воде и в ней", — прокомментировал Ландау.

Продюсер рассказал и о съемках в Новой Зеландии, к которым планируют приступить в ближайшее время. Ранее власти разрешили возобновить кинопроизводство после того, как в стране улучшилась ситуация с коронавирусом.





"Мы абсолютно спокойны из-за действий вашего правительства и ответственности, которую проявили люди, чтобы обуздать пандемию. Поэтому мы чувствуем, что возвращаемся в самое безопасное место в мире. К тому же мы разработали продуманный и подробный план, чтобы обеспечить безопасность нашей команды в эти непростые времена", — уточнил Джон Ландау.

По его словам, в Новую Зеландию приедут только те члены съемочной группы, без кого совсем не обойтись (но не сообщил, кто именно это будет).